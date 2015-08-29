Hazine çalışanlarından Ali Babacan'a veda mektubu

Hazine Müsteşarlığı çalışanları Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a veda mektubu yazdı. Mektupta, "Siyasette geçirdiğiniz yaklaşık 14 yıllık sürede sergilediğiniz ilkeli tavır ve güven verici duruşla toplumun tüm kesimlerinin takdirini ve beğenisini kazandınız" ifadesi yer aldı.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kurulan tüm hükümetlerde kesintisiz bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Ali Babacan'a, veda resepsiyonunda Hazine Müsteşarlığı çalışanlarınca mektup verildi. Mektupta, Hazine Müsteşarlığında Babacanla birlikte çalışılan uzun sürede, ekonomide köklü bir dönüşüm süreci gerçekleştirildiği, finansal istikrar konusunda önemli ilerlemeler sağlandığı ve ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının ciddi biçimde artırıldığı belirtildi.

Türkiye'nin dönüşüm tecrübesinin, uluslararası platformlarda takdirle karşılanan ve örnek gösterilen model haline geldiğine işaret edilen mektupta, bu başarıların elde edilmesinde siyasi istikrar ortamının, etkin ve tutarlı politikaların en üst düzeyde sahiplenilerek zamanında ve kararlılıkla uygulanmasının temel belirleyici faktörler olduğu vurgulandı. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Siyasette geçirdiğiniz yaklaşık 14 yıllık sürede sergilediğiniz ilkeli tavır ve güven verici duruşla toplumun tüm kesimlerinin takdirini ve beğenisini kazandınız. 2002 yılından bu yana görev yapan hükümetlerde üstlenmiş olduğunuz kilit roller ve ekonominin genel sevk ve idaresi sorumluluğunun tarafınıza tevdi edilmiş olması bunun açık bir göstergesidir. Engin tecrübeniz, teknik kapasiteniz ve bilgi birikiminiz ile uluslararası ekonomi bürokrasisinin de en deneyimli simaları arasında yerinizi aldınız. Katılım sağladığınız uluslararası toplantılarda söz aldığınızda, temayüz eden bu vasıflarınızla herkesin sözlerine dikkatle kulak kesildiği bir isim oldunuz. Son derece başarılı şekilde yürütmüş olduğunuz görev süreniz boyunca sergilediğiniz liderlik, en zorlu zamanlarda bile muhafaza ettiğiniz dikkat, dirayet ve nezaketinizle Müsteşarlığımıza duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz değerden ötürü size en derin şükranlarımızı saygılarımızla arz ederiz."

13 yılda 5 hükümet

Babacan, 2002'de kurulan 58. Hükümetin en genç üyesi olarak 35 yaşında bakan oldu ve yaklaşık 13 yılda 5 hükümette bakanlık görevi üstlendi.