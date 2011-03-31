-HAZİNE BORÇ STOKU VERİLERİ ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Türkiye'nin brüt dış borç stoku 2010 yılı sonunda 290 milyar 350 milyon dolar olarak belirlendi. Net dış borç stokunun 169,5 milyar dolara yükseldiği bu dönemde, Hazine garantili dış borç stoku da 7,4 milyar dolar oldu. Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı sonu itibarıyla brüt, net ve Hazine garantili dış borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye brüt dış borç stoku, 2010 yılı dördüncü çeyreği sonu itibarıyla 290 milyar 350 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2009 yılı sonunda 268 milyar 764 milyon dolar olan brüt dış borç stokunda böylece geçen yıl 21 milyar 586 milyon dolarlık bir artış meydana geldi. 2010 yılı sonunda 189,6 milyar dolar olarak belirlenen özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı yüzde 65,3 olarak belirlendi. Kamu kesiminin 88,9 milyar dolarlık borcu da borç stokunun yüzde 30,6'sını oluşturdu. Merkez Bankasının 11,8 milyar dolarlık borcunun toplam borç stoku içerisindeki payı yüzde 4,1 oldu. Kamu kesimi dış borçlarının büyük çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan meydana geldi. Merkezi Yönetim dış borç stoku da 2010 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 78,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 44,2 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu. Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları da 2010 sonu itibarıyla 10,8 milyar dolar olarak hesaplandı. -BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 47,8 MİLYAR DOLAR- Söz konusu dönemde kısa vadeli özel sektör dış borcu 72,7 milyar dolar olurken, bunun 47,8 milyar dolarlık bölümünün bankacılık sektörüne ait olduğu tespit edildi. Böylece özel sektörün kısa vadeli dış borçlarının yüzde 65,7'si bankacılık sektörünün kısa vadeli dış borçlarından meydana geldi. Özel sektörün 2010 yılı sonu itibarıyla orta ve uzun vadeli dış borcu da 116,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların 82,7 milyar dolarlık borç ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip olmaları dikkati çekti. Merkez Bankasının 2010 sonundaki uzun vadeli dış borçları 10,3, milyar dolar, kısa vadeli dış borçları da 1,6 milyar dolar oldu. Bu arada 2010 Eylül–2010 Aralık döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 4 milyar dolar azaldı. -NET BORÇ STOKU- Türkiye'nin 2010 sonu itibarıyla net dış borç stoku da bir önceki yıla göre 23 milyar 691 milyon dolar artarak, 169 milyar 518 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin 2009 yılı sonunda 6 milyar 618 milyon dolar olan Hazine garantili dış borç stoku da 2010 yılı sonunda 7 milyar 366 milyon dolar olarak gerçekleşti.