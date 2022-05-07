Hazine Bakanlığı'ndan "Enflasyonla Mücadele Timi Şikayet Formu": Vatandaş, fahiş fiyatları bildirebilecek

Haksız fiyat artışları için şikayet sistemi kuruldu. Vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Enflasyonla Mücadele Timi Şikayet Formu"na şikayet bildirimi yapabilecek.

Hazine Bakanlığı'ndan iki ay önce yapılan açıklamada, fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceği belirtilmiş, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağı açıklanmıştı.

Bakanlık, bu kapsamda vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.