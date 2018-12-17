Hazine Bakanı Yardımcısı: Eksiye düşen enflasyon dönemindeyiz!

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Nebati, Tekirdağ'da iş dünyası temsilcileriyle bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda özetle şunları söyledi:

"Hiç kimse '2000 yılında giydiğim kıyafetle, bindiğim arabayla, bindiğim uçakla şimdikiler arasında fark yok' diyemez. Herkes şunun farkında, soframıza daha farklı yiyecekler geldi, gittiğimiz hastanelerdeki yatakların kalitesi değişti, okullarımızda fiziksel koşullar değişti, yollarımız bölünmüş yol haline geldi. 2000 yılı öncesi, sağlıkta yurt dışından gelen vatandaşlarımızın orada çalışıp da burada kaza geçirdiğinde bunlara sahip çıkan bir ülke varmış alıp götürüyormuş denilen bir noktadan, şimdi kendi hastalarımızın ambulanslarla, paletli ambulanslarla, jet ambulanslarla, taşındığı bir ülke haline geldik. Hastanelerde rehin tutulan ve hatta cenazelerimizin dahi alınamadığı Türkiye'den bugün geldiğimiz Türkiye'yi düşünmemiz idrak etmemiz ve değişimi hissetmemiz lazım. Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor ve Türkiye geldiği nokta itibarıyla lider ülke olma vasfını fazlasıyla hak ediyor."

"Türkiye, yine bir operasyona muhatap kaldı ama yine unuttular bu operasyonu yapanlar, bu millet devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma konusunda hükümetin ortaya koymuş olduğu performansı da gözeterek, birlikte hareket etme becerisini çok iyi ortaya koyuyor. Daha o günlerde 'dolar şuraya gelecek, dolar öyle bir noktaya gelecek ki gidin paralarınızı çekin, bankalarda para bırakmayın' diyenler 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sus pus halinde. Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var. Kasım ve aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman, çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü her operasyon aslında bizi palazlandırdı. Bir vücut bir mikropla karşılaştığında bunu kendi olanakları ile atlatıyorsa, bu vücut çok güçlüdür."