Hazine Bakanı Nebati, MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleriyle bir araya geldi, ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, şu mesajı verdi:

“Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı’na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz.”