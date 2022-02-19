T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hazine Bakanı Nebati, MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

Nebati, Twitter'dan paylaşım yaptı

19 Şubat 2022 16:15

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleriyle bir araya geldi, ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, şu mesajı verdi:

“Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı’na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz.”

nureddin nebatimüsiad
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24