Hazine Bakanı Albayrak: Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığını azlatmamız lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılıklarının azaltılması gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

"Ülkemizdeki konut kredilerinin batık oranı yüzde 1'in çok altında. Bankalar bu kredileri çok dikkatli ve seçici hareket ediyor. BDDK da süreci çok güçlü yönetiyor" diye Albayrak, "Dayanak kredilerinde ödeme sorunu yaşanması halinde bankalar bu kredileri düzenli ödenen başka bir krediyle değiştirmeyi taahhüt ediyor. ABD'de böyle bir taahhüt yok" şeklinde devam etti.

Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

Sermaye piyasalarının gelişimi türev piyasaların gelişimiyle mümkün. Varlığa dayalı menkul kıymetler, dayanak varlığın kalitesine dikkat edilirse faydalıdır.

Sermaye piyasalarını güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde varlığa dayalı menkul kıymet gibi enstrümanların yaygınlaştırılmasına devam edilecek.

Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılması sürecini başlattık. Yetişirse yıl sonu yoksa komisyonda yasallaşacak.

Sigortacılık sektöründe teminat sorununa çözüm için kamu sektör reasürans sistemini devreye alacağız. Devlet destekli alacak sigortası ile KOBİ'lerin alacaklarını garanti edeceğiz."