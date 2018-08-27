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Hazine Bakanı Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'te bir araya geldi

27 Ağustos 2018 19:44

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris'te bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık" dedi.

Fransız Bakan Le Maire'de Türkiye'nin istikrarının Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurguladı.

Ortak basın toplantısı düzenleyen iki bakanın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

Bakan Albayrak:  ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. Dolar küresel ticarette güvenilir olma özelliğini kaybediyor.

Bakan Le Maire: Türkiye'nin istikrarı Avrupa'nın da çıkarınadır.

 

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