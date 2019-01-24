Hazine Bakanı Albayrak: Albayrak: 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 ilk çeyreğini birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız" dedi.

Albayrak, Davos ziyareti kapsamındaki görüşmelerin pozitif etkisinin son bir iki gündür piyasalarda görüldüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

"Başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin güçlü bir döneme girdiğini anlattık.

2018'in son çeyreğinde faizden 3 milyar TL tasarruf ettik. 2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz. 6 ay önce bir kaygı, korku endişe ifade edildi. Bütçe, cari denge, enflasyon.. 6 ay içinde bakınca üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık.

Enflasyonda 2019'un eylül ayı 6,5'a yakın baz etkisi oluşturacak. Ne kadar güçlü bir düşüş trendine doğru yaklaştığımızı üçüncü çeyrekte göreceğiz.

2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik. 2019'da gerek büyüme gerek piyasa beklentileri, enerji tahminlerinden tutun çok güçlü alanlarımız olacak. 2019 bütçesinin bizim açımızdan çok daha rahat bir bütçe olacağını öngörüyorum.

Kur konusunda stratejik akılla sahada olmalıyız. Birinci önceliğimiz faiz tasarrufunu sürdürmek.

KDV iadeleri konusu çok basit bir konu değil. Gerçek manada ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bütçe dengesi içinde oluşacak rakamlarla ilgili çalışma yaparak realite içerisinde bununla ilgili adımlar atabiliriz.

Yıl sonuna kadarki gerçekleşmeler popülizmden uzak gerçekleşmeler. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha hızlı olduğu yönünde. Rakamlar nisan mayıs ayına hızlı döndüğümüzü gösteriyor. Kredi piyasasındaki canlanmayla birlikte toparlanmanın hızlı şekilde hayata geçeceğini düşünüyoruz. 31 Mart'tan sonra seçimsiz bir döneme girdiğimiz için kazanımların çok daha güçlü olduğu bir döneme gireceğiz. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor.

Davos ziyareti kapsamındaki görüşmelerin pozitif etkisini son bir iki gündür piyasalarda görüyoruz.

Çin ve Güney Kore ile bu tarzda ticaret açığı ile devam etmemiz mümkün değil. Bunu muhataplarımıza da ifade ettik. Bu konudaki daha etkin politikamızı önümüzdeki dönemde özellikle bu yıl göreceksiniz."