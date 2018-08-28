Hazine Bakanı Albayrak: ABD'nin İran politikasına karşı Türkiye ve Fransa'nın aynı pozisyonda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız mevkidaşı Bakan Bruno Le Maire ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Albayrak, ABD’nin küresel ticarete karşı adımları ve İran politikasına karşı Türkiye ve Fransa’nın aynı pozisyonda olduğunu belirterek, Fransa ile ortak hareket edileceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakan Le Maire, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un dünkü ‘Kıtanın güvenliği konusunda ABD’ye bel bağlanmayacağı’ açıklamasını hatırlatarak bu yüzden Bakan Albayrak ile görüşmenin çok kritik olduğunu söyledi. Türkiye’deki durumun istikrara kavuşmasının Avrupa ve Türkiye’deki herkesin çıkarına olduğunu vurgulayan Le Maire, Türkiye’nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesinin hayati önemde olduğunu kaydetti.

Albayrak da ana gündemlerinin ABD tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği başta olmak üzere getirilen ticari yaptırım kararlarını ele aldıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Türkiye olarak biz siyasi motivasyonla atılan adımların sadece küresel finansal sisteme etkisinin olmayacağını, küresel ticareti, bölgesel istikrarı etkileyecek çok büyük ve öngörülemez başka durumları da ortaya koyabileceğini düşünüyoruz. Bu yaklaşım gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere darbe vurmakla kalmıyor bölgesel istikrara vereceği zararla terörün artmasına, kaotik problemlere de katkı sağlayacaktır. Bugün burada iki müttefik ülke olarak bu tabloya ve bu atılan adımlara karşı ortak hareket etme kararı aldık. Fransa önemli duruş ortaya koydu dostum Bruno başta olmak üzere Türkiye ekonomisini hedef alan adımlar karşısında tarihsel dostluğumuza yakışır tavır sergiledi.”

ABD tarafından atılan adımlar itibarını sarsıyor

Görüşmede daha önce devlet başkanlarının zirvesinde hedef olarak konulan 14 milyar Euro civarındaki iki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar Euro’ya çıkarma konusunun da ele alındığını belirten Albayrak, “Hedefler için atılacak adımları konuştuk. Bugün itibariyle küresel tablo gösterdi ki bu ABD tarafından atılan adımların ABD’nin itibarını sarstığı gibi ABD’yi yalnızlaştırıyor. Dolar, küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya bu duruma karşı ortak akıl ortak yaklaşımla ilerlemeli. Ülkeler ikili ticaretlerinde yeni yöntemler ortak para birimleri geliştirmek için sorular sormaya başlıyor. Fransa ve AB ile Euro ile gerçekleştirdiğimiz ticareti daha ileriye nasıl taşınır önem kazanıyor. Fransa ile sadece enerji, tarım değil yüksek teknoloji savunma sanayinde farklı sektörlerde işbirliğini geliştirmeyi konuştuk. Finansal alanda bir çok çerçevede işbirliği alanlarının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Albayrak, Türkiye ile Fransa’nın yeni vergilere karşı DTÖ kapsamında ortak hareket etmesi arzularını konuştuklarını kaydederek şöyle konuştu: “Bu dönem Türkiye açısından Türkiye ve AB arasındaki ekonomik siyasi ilişkiler açısından önemli bir potansiyeli içinde barındırıyor. Türkiye, AB ilişkilerinin bu gelişmelerle birlikte yeni bir faza ulaşması açısından önemli noktayı işaret ediyor. Sadece kendi çıkarları doğrultusunda aldığı kararlara karşı birlikte hareket etmek herkesin çıkarınadır. Ekonomilerimiz Türkiye ve AB hiç bir zaman olmadığı kadar birbirine entegre ve birlikte etkileşim içerisinde.”

azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire’ye konuşması boyunca ‘dostum’ diye hitap etti ve sıcak daveti ve evsahipliği için de ayrıca teşekkür etti. Albayrak ayrıca Le Maire’yi Türkiye’ye davet ettiğini ve İstanbul’a hiç gelmediğini öğrendiğini belirterek birlikte yapacakları programın İstanbul’da olacağını duyurdu.

İran'da aynı pozisyondayız

Bakan Albayrak, Fransız Bakan Le Maire ile İran konusunu da konuştuklarını belirterek şöyle devam etti: ”Kendisi Türkiye-Fransa ilişkilerindeki geçmişteki yaptıklarının ötesinde özellikle İran’ın P5 anlaşması sürecinde aktif bir şekilde rol aldığından dolayı bu sürecin diplomasi ve akılla nasıl neticelendirmesi konusunda katkılarda bulunduğu için İran anlaşması özelinde Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyonda olduğumuzun altını çizmeliyiz. ABD’nin tavrına karşı aynı pozisyonda ve aynı şekilde düşünüyoruz. Bugün Türkiye-AB arasında sağlanan bu sağduyulu iletişimin rasyonel ve iki muhattabın kazan kazana dayalı ilişkilerin geleceği açısından önem kazandığı günlerden geçiyoruz. Karşılıklı anlayış ve sağduyu içinde önemli kazanımlar ve sinerji elde edilebileceğini düşünüyoruz .