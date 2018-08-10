Hazine arazisindeki 300 ağacı kestiler

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Mezitli ilçe kırsalında yaklaşık 15 dekarlık hanize arazisindeki 300\'e yakın ağaç, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesildi.

İlçeye bağlı Eski Mezitli Mahallesi\'nde ağaçların kesildiği yönünde ihbar alan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgede inceleme yaptı. 30 yıllık çam, ardıç ve okaliptüsten oluşan 300\'e yakın ağacın kesildiğini tespit eden Tarhan, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile görüşerek bölgede tedbir alınmasını istedi. Tarhan, mahalle sakinlerinin ağaç katliamlarının devam edeceğine dair korku yaşadığını söyledi.

Bölge Müdürü Yılmaz bilgileri dahilinde olmadan kesim yapılan bölgenin tel örgü ile çevrilip, burada ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirileceğini bildirdi.



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