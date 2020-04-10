Hazine arazileri tarıma açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Hazine arazilerinin tarıma açılacağını açıkladı. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak.

Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. c.

Açıklamada, "Çalışmada, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Diğer taraftan 21 ilde yine pilot uygulama olarak başlatılan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı", atıl hazine arazilerinin kullanımıyla daha da ileriye taşınacak.