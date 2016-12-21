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Hazine arazileri eğitim ve yurt faaliyetinde bulunan bazı vakıflara 49 yıllığına bedelsiz verilecek

O vakıflar arasında TÜRGEV de bulunuyor

21 Aralık 2016 16:48

Hazine arazileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen, eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflara 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek, bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; hasılat payı alınmayacak yurtların arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV de bulunuyor. 

Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanım izni verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Önceki tahsisler de kapsamda

AKP hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan torba tasarıya göre, bugüne kadar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde tasarıda öngörülen koşulları taşıyanlar lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları ve kullanma izinleri, tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülecek.

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