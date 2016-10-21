Hazine ararken mağarada mahsur kaldılar!

Mardin’de boş bir arazide bulunan mağarada hazine arayan 3 arkadaş mahsur kaldı. 3 kişiyi kurtarmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, İlhan A., Süleyman K. ve Behçet A. altın aramak için bir mağaraya indi. İpleri çevrede kayalıklara dolayarak mağaraya inen İlhan A., ipin kopması sonucu 35 metre derinlikte bulunan mağaraya düştü. Arkadaşlarını kurtarmaya giden Süleyman K. ve Behçet A. da mağarada mahsur kaldı. Saatlerce mağaradan çıkmak için çabalayan 3 arkadaş çıkamayınca telefonla jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri yer altında bulunan mağarada mahsur kalan 3 arkadaşa ulaştı.

Olay yerine çağrılan AFAD ve itfaiye ekipleri mağarada mahsur kalan ve yaralanan İlhan A.’nın sedye ile çıkardı. Daha sonra arkadaşlarını kurtarmak için mağaraya inen, Süleyman K. ve Behçet A. ise AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Durumu ağır olan İlhan A. sedye ile ambulansa taşınarak Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer 2 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kurtarma operasyonuna katılan itfaiye personeli Davut Aslan, itfaiye komuta merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine geldiklerini söyledi. Olay yerinde bulunan mağarada yaklaşık 35 metre derinliğe inerek 3 kişiyi kurtardıklarını belirten Aslan, “İlk önce ağır yaralı olan İlhan A.’yı kurtardık. Ardından diğer 2 kişiyi de halatlarla yukarı çıkardık. Yaralı olan hastaneye sevk ettik“ dedi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.