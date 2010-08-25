-HAZİNE ANTALYA'DA GAYRİMENKUL SATACAK ANTALYA (A.A) - 25.08.2010 - Maliye Bakanlığı, turizm sektörünün lokomotifi olan Antalya'da atıl durumda bulunan Hazine arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni satış ihalesi açtı. Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı yazılı açıklamada, turizm bölgelerinden Kaş, Serik ve Gazipaşa ilçelerinde atıl durumda bulunan Hazine'ye ait arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni satış ihalesi açtıklarını bildirdi. Mat'ın yaptığı açıklamaya göre, Kaş, Serik ve Gazipaşa ilçelerindeki toplam 25 bin 548 metrekare büyüklüğünde ve 2 milyon 827 bin TL değerinde 10 parça Hazine taşınmazının satış ihaleleri 15 Eylül'de yapılacak. Kaş'a bağlı Kalkan beldesinde konut yapımına uygun toplam 4 bin 220 metrekare yüzölçümündeki 8 adet arsa, toplam 2 milyon 647 bin TL bedel üzerinden satışa çıkarılacak. 15 Eylül Çarşamba günü Kaş Mal Müdürlüğünde yapılacak ihalede satılacak ve konut alanı olarak ayrılan arsaların tamamı, Kalkan Belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor. Gazipaşa'nın Güney köyü sınırları içinde yer alan 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki tarla ise 50 bin TL değer üzerinden Gazipaşa Mal Müdürlüğünce 2 Eylül Perşembe günü satılacak. Tarla plansız alanda bulunuyor. Serik ilçesi, Yukarı Kocayatak mahallesindeki 5 bin 128 metrekare büyüklüğünde 130 bin TL değerinde arsa da Serik Mal Müdürlüğünde 7 Eylül Salı günü ihaleyle satılacak. Arazi imar planında ticari alan olarak ayrıldı. Gazipaşa'nın Güney, Beyrebucak ve Hasdere köylerindeki 106 bin 590 metrekare büyüklüğündeki Hazine'ye ait 5 adet arazi de, tarımsal amaçta kullanılmak üzere, toplam 35 bin 150 TL yıllık kira bedeli üzerinden 5 yıl süre kiraya verilecek. Kiralama ihalesi 2 Eylül Perşembe günü Gazipaşa Mal Müdürlüğünde açık ihale usulü yapılacak.