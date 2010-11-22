-HAZİNE ALACAKLARI 25 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Hazine alacakları Ekim ayı sonu itibarıyla 25 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 31 Ekim 2010 itibariyle Hazine alacak verilerini açıkladı. Buna göre, 2010 yılı Eylül ayı sonunda 25,1 milyar lira olan Hazine alacakları, Ekim sonu itibarıyla 25 milyar lira oldu. Hazine alacak stoku içinde en yüksek pay 14,6 milyar lira ile mahalli idarelere ait bulunuyor. Ekim ayı sonu itibarıyla yapılan nakdi Hazine alacağı tahsilatı 2,4 milyar lira olurken, bu rakam Eylül ayı sonunda 2,2 milyar lira olarak gerçekleşmişti.