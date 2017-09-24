T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Hazine, 8 ayda yasal borç sınırını aştı"

"Hükümet, finansman dengelerinde yaşanan bozulmanın gerekçesini kamuoyuna açıklayacak mı?"

24 Eylül 2017 11:09

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Hazine borçlanmasında yıllık yasal sınırın 8 ayda aşılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Böke, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e  “Yılsonu borçlanma tutarlarının gelebileceği nokta ve bunun Türkiye ekonomisine vereceği zarara ilişkin, ekonomi yönetiminin bir planı var mı? Hükümet, aşırı borçlanma ile finansman dengelerinde yaşanan bozulmanın gerekçesini kamuoyuna açıklayacak mıdır?” diye sordu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ağustos ayı itibarıyla Hazine’nin 53 milyar 416 milyon TL borçlandığını aktaran Böke, “Yasanın çizdiği sınırlar, daha yılın ilk 8 ayında aşılarak, hem ekonomide büyük risk alanı oluşturulmuş, hem de hükümet yasa tanımaz bir alana çıkmış durumdadır” dedi.

ETİKETLER

Mehmet ŞimşekSelin Sayek BökeHazineborçlanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24