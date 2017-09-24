"Hazine, 8 ayda yasal borç sınırını aştı"

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Hazine borçlanmasında yıllık yasal sınırın 8 ayda aşılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Böke, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e “Yılsonu borçlanma tutarlarının gelebileceği nokta ve bunun Türkiye ekonomisine vereceği zarara ilişkin, ekonomi yönetiminin bir planı var mı? Hükümet, aşırı borçlanma ile finansman dengelerinde yaşanan bozulmanın gerekçesini kamuoyuna açıklayacak mıdır?” diye sordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ağustos ayı itibarıyla Hazine’nin 53 milyar 416 milyon TL borçlandığını aktaran Böke, “Yasanın çizdiği sınırlar, daha yılın ilk 8 ayında aşılarak, hem ekonomide büyük risk alanı oluşturulmuş, hem de hükümet yasa tanımaz bir alana çıkmış durumdadır” dedi.