Hazine, 8,72 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 720.5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Foreks'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 820.5 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 3.9 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 8 milyar 720.5 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (672 Gün) ve 5 yıl (1.729 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. 2 Yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 160.0 milyon TL, satışların nominal tutarı 2 milyar 138.0 milyon TL oldu. İhaleye 4 milyar 697.0 milyon TL nominal teklifin geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 14.90, ortalama yüzde 15.04, en yüksek yüzde 15.15, basit faiz ortalama yüzde 14.51 seviyesinde geldi. İhalede minimum 100.965 TL, ortalama 101.122 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 6 Ocak 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin geri ödemesi 9 Kasım 2022 günü yapılacak. Tahvilin 6 ayda bir kupon ödeme oranı yüzde 6.95 olacak.

5 Yıllık sabit kuponlu ihalede net satış 2 milyar 658.5 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede satışların nominal tutarı 2 milyar 613,5 milyon TL oldu. İhaleye 4 milyar 884.5 milyon TL nominal teklifin geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 13.25, ortalama yüzde 13.42, en yüksek yüzde 13.50, basit faiz ortalama yüzde 13.00 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 101.450 TL, ortalama 101.720 TL fiyat oluştu. Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 6 Ocak 2021 Çarşamba Çarşamba olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 1 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Tahvilin 6 ayda bir kupon ödeme oranı yüzde 6,30 olacak.