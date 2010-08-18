Hazine 7,6 milyar TL borçlandı

T24- Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, Ağustos-Ekim İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde bugün 11 ay vadeli TL Cinsi İskontolu Hazine Bonosu, 20 ay vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ve 10 yıl vadeli TL Cinsi Sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihaleleri gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamaya göre dün gerçekleştirilen 20 Temmuz 2011 vadeli, 18 Ağustos valörlü TL Cinsi İskontolu Hazine Bonosu ihalesinde 913.6 milyon TL'si ROT'a satış, 1 milyar 493 milyon TL'si piyasalara olmak üzere toplam 2 milyar 406.6 milyon TL'lik net satış gerçekleştirildi. Piyasalara nominal satış 2 milyar 396 milyon TL oldu. Yıllık basit faizin yüzde 7.77, yıllık bileşik faizin yüzde 7.79 olarak gerçekleştiği ihalede, hazine bonosunun ortalama fiyatı 93,307 TL oldu. 20 Temmuz 2011 itfalı Hazine Bonosu'na 18 milyar 272.3 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalara yönelik ROT'a satış olmak üzere toplam 25 milyar 483.2 milyon TL'lik net teklif geldi.



Piyasalara 2.1 milyar TL'lik net satış gerçekleşti

Dün gerçekleştirilen diğer ihale TL cinsi İskontolu Devlet Tahvili'ydi. 18 Ağustos valörlü, 25 Nisan 2012 vadeli devlet tahvilinin ihalesinde 1 milyar 891.9 milyon TL'si net ROT'a satış olmak üzere toplam 3 milyar 993.1 milyon TL'lik net satış gerçekleştirildi. ROT'a satışın 700'ü kamuya, 1 milyar 191.9 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalara yönelik satışlardan meydana geldi. Yıllık basit faizin yüzde 8.29, yıllık bileşik faizin yüzde 8.07 olarak gerçekleştiği ihalede ortalama devlet tahvili fiyatı 87,693 TL oldu. İskontolu Devlet Tahvili ihalesine 700 milyon TL'si kamudan, 11 milyar 919 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan ROT'a satış talebi olmak üzere toplam 15 milyar 867 milyon TL'lik teklif geldi.



10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi

Hazine dün gerçekleştirdiği 6 ayda bir kupon ödemeli, 18 Ağustos valörlü, 15 Ocak 2020 vadeli TL Cinsi Sabit Kuponlu Tahvil ihalesinde 350 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalara yönelik ROT'a satış, 851.6 milyon TL'si piyasalara olmak üzere toplam 1 milyar 201.6 milyon TL'lik net satış gerçekleştirdi. Piyasalara nominal satış 773.2 milyon TL oldu. Yıllık basit faizin yüzde 8.98, yıllık bileşik faizin yüzde 9.18 olarak gerçekleştiği ihalede, devlet tahvilinin ortalama fiyatı 110,140 TL oldu. Sabit kuponlu 10 yıl vadeli söz konusu tahvile 1 milyar 166.6 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan gelen ROT'a satış teklifi olmak üzere toplam 2 milyar 664.2 milyon TL'lik net teklif geldi. Böylece Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği 3 ihalede 3 milyar 155.5 milyon TL'si ROT'a yönelik satış olmak üzere toplam 7 milyar 601.3 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi.



Toplam 6 ihalede 16.8 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirildi

Hazine Müsteşarlığı, dün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde 3 milyar 154.3 milyon TL'si ROT'a satış olmak üzere toplam 6 milyar 923.2 milyon TL'lik net iç borçlanma gerçekleştirmişti. 10 Ağustos'ta ise TL Cinsi TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesinde 1 milyar 283.8 milyon TL'si net ROT'a satış olmak üzere toplam 2 milyar 232.2 milyon TL'lik net iç borçlanması yapılmıştı. Böylece Ağustos'ta Hazine Müsteşarlığı 6 ihalede 7 milyar 593.6 milyon TL'si ROT'a net satış olmak üzere toplam 16 milyar 757 milyon TL'lik net satış yaptı. Hazine ayrıca 10 Ağustos'ta IV. Tertip Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı kapsamında 479.5 milyon TL tutarında GES ihracı yapmıştı.



Bugün 18 milyar 42 milyon TL'lik iç borç ödemesi gerçekleştirilecek

Hazine Müsteşarlığı, bugün ise 18 milyar 42 milyon TL'lik iç borç ödemesi yapacak. Bunun 16 milyar 446 milyon TL'si piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 597 milyon TL'si ise kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesinden oluşacak.