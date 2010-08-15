-HAZİNE 5 İHALE DÜZENLEYECEK ANKARA (A.A) -15.08.2010 - Hazine önümüzdeki hafta vadeleri 11 aydan 10 yıla kadar uzanan 5 ihale düzenleyecek. Hazine Müsteşarlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak 3 yıl (966 gün)vadeli 3 ayda bir yüzde 2,5 kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 10 Nisan 2013'te, 7 yıl (2527 gün) vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi ise 19 Temmuz 2017'de yapılacak. 17 Ağustos Salı günü düzenlenecek ihalelerde ise itfa tarihi 20 Temmuz 2011 olarak belirlenen 11 ay (336 gün) vadeli iskontolu bono, itfa tarihi 25 Nisan 2012 olarak belirlenen 20 ay (616 gün) vadeli iskontolu tahvil ve itfa tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlenen 10 yıl (3437) günvadeli 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli tahvil satılacak. Yeniden ihraç olan söz konusu TL cinsi devlet iç borçlanma senetlerinin valör tarihleri ise 18 Ağustos olarak belirlendi. -FAİZ ORANLARI- Hazinenin Temmuz ayı sonunda düzenlediği uzun vadeli ihalelerden, sabit faizli 3458 gün vadeli tahvil ihalesinde yıllık brüt faiz yüzde 8,78, bileşik faiz de yüzde 8,98; 2548 gün vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise yıllık brüt faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,42 olmuştu. 357 gün vadede de yıllık brüt faiz yüzde 7,79, bileşik faiz yüzde 7,80 düzeyinde gerçekleşmişti. Hazine'nin en son düzenlediği 10 Ağustostaki ihalede ise 3521 gün vadeli tahvil ihraç edilmiş ve değişken faizli bu tahvilin yıllık brüt faizi yüzde 4,15, bileşik faizi ide yüzde 4,19 olmuştu. -AĞUSTOS AYININ EN YÜKSEK ÖDEMESİ- Öte yandan, Hazine önümüzdeki hafta Çarşamba günü Ağustos ayının en yüksek geri ödemesini yapacak. 18 Ağustosta 16 milyar 446 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 597 milyon lirası da kamu kurumlarına olmak üzere toplam 18 milyar 42 milyon liralık iç borç geri ödenecek. Geri ödemenin tamamı TL cinsi olacak. Hazine Ağustos ayının son geri ödemesini de 25 Ağustosta 385 milyon lira ile gerçekleştirecek. Böylece, Ağustosun tamamında 18 milyar 860 milyon liralık ödeme yapılmış olacak.