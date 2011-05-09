-HAZİNE 4 MİLYAR 835 MİLYON LİRA BORÇLANDI ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Hazine bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam net 4 milyar 835 milyon liralık kağıt sattı. Hazine bugün 3 yıl (994 gün) vadeli, TL cinsi, sabit kuponlu, 3 ayda bir yüzde 2 kupon ödemeli tahvil ihalesi ile 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir yüzde 1,25 reel kupon ödemeli tahvil ihalesi düzenledi. 3 yıl vadeli tahvilin ihalesine nominal 3 milyar 843,6 milyon liralık teklif geldi ve nominal 1 milyar 983,1 milyon liralık satış yapıldı. İhalede net satış tutarı ise 1 milyar 943,1 milyon lira oldu. Söz konusu ihalede kamu kuruluşlarına net 1 milyar 465 milyon liralık satış yapıldı. İhaleye piyasa yapıcılarından net 1 milyar 121,4 milyon liralık teklif gelirken, bu kesime yapılan net satış 336,4 milyon lira oldu. 3 yıl vadeli TL cinsi tahvilin ihalesinde basit faiz yüzde 8,91, bileşik faiz ise yüzde 9,21 oldu. 5 yıl vadeli tahvilin ihalesine de nominal 1 milyar 202,2 milyon liralık teklif geldi. Nominal 581,5 milyon liralık satışın yapıldığı ihalede, net satış tutarı da 586,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kurumlarına satış yapılmayan ihaleye piyasa yapıcılarından 1 milyar 7,2 milyon liralık net teklif geldi ve bu kesime net 503,6 milyon liralık satış yapıldı. İhalede reel faiz oranı yüzde 2,32 oldu. Hazine bu iki ihale ile toplam net 4 milyar 835 milyon lira borçlandı.