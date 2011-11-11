-Hazine, 4 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Hazine, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde, 4 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Hazine Müsteşarlığı'nın internet sayfasında yayımlanan duyuruya göre, 14 Kasım tarihinde 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Yeniden ihraç şeklinde gerçekleştirilecek TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi, 3 ayda bir yüzde 2 kupon ödemeli olacak. Valör tarihinin 16 Kasım 2011 olacağı ihalede, itfa tarihi de 4 Haziran 2014 olacak. Aynı gün, 6 ayda bir yüzde 1,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek. 4 yıl vadeli olacak ihalenin valör tarihi 16 Kasım 2011, itfa tarihi ise 4 Mayıs 2016 olarak belirlendi. 15 Kasım'da ise 20 ay vadeli TL cinsi, kuponsuz devlet tahvili ihalesi gerçekleştirilecek. Valör tarihinin 16 Kasım 2011 olacağı ihalede, itfa tarihi de 17 Temmuz 2013 olacak. 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli, TL cinsi, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da aynı gün yapılacak. İhalenin valör tarihi 16 Kasım 2011, itfa tarihi de 27 Ocak 2016 olarak belirlendi.