Hazine, 4.9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 8 ay (238 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18,03, bileşik faiz yüzde 18,58 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 681 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 6 milyon lira, net satış 899,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,67 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 252 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 662 milyon lira, net satış 638,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 938,3 milyon lira borçlanmış oldu.