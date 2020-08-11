Hazine 4.1 milyar TL borçlandı; iç borç çevirme oranı yüzde 309'a çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 146,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine’nin iç borç çevirme oranı Temmuz’da yüzde 309’a çıktı. Yani Hazine Temmuz’da geri ödediği borcun üç katı borçlandı. İç borç çevirme oranı geçen yıl genelinde yüzde 132 olduktan sonra bu yıl yükselişe geçmişti. İç borç çevirme oranı Nisan'da yüzde 295, Mayıs'ta yüzde 380 olduktan sonra Haziran'da yüzde 180'e gerilemişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,57, bileşik faiz yüzde 14,03 oldu.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 1,89, reel bileşik faiz ise yüzde 1,9 oldu.