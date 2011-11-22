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Ekonomi

Hazine 368,5 milyon lira borçlandı ANKARA (A.A)

22 Kasım 2011 16:23

-Hazine 368,5 milyon lira borçlandı ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde net toplam 368,5 milyon lira borçlandı.  Hazine'nin bugün düzenlediği yeniden ihraç şeklinde gerçekleştirilen 6 yıl (2254 gün) vadeli TL cinsi, değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde basit faiz yüzde 5,01 olarak belirlendi.  İhaleye nominal 417,5 milyon liralık teklif gelirken, nominal 337,5 milyon liralık, net 321,5 milyon liralık satış yapıldı. İhalede, 47 milyon liralık teklif gelen piyasa yapıcılarına yine 47 milyon liralık tahvil satıldı. Söz konusu ihalede net toplam 368,5 milyon liralık kağıt satıldı.  İhalenin, valör tarihi 23 Kasım 2011, itfa tarihi 24 ocak 2018 olarak belirlenmişti.

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