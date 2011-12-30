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Ekonomi

Hazine 3 ayda 40,4 milyar lira borçlanacak ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 20:26

-Hazine 3 ayda 40,4 milyar lira borçlanacak ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Hazine, 2012 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarında toplam 54,7 milyar lira ödeyecek, 40,4 milyar lira da borçlanacak.  Hazine Müsteşarlığı'nın Ocak-Mart 2012 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, ödemelerin 48,1 milyar lirası iç borç servisinden, 6,6 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak.  Hazine, bu dönemde 40,4 milyar lira tutarında da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.  Hazine, Ocak ayında 6, Şubatta 6 ve Mart ayında da 5 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek. Buna göre Hazine, ocakta 17,8 milyar, şubatta 16,4 milyar, mart ayında ise 13,8 milyar lira iç borç ödemesi yapacak.  Ocak ayındaki 17,8 milyar liralık ödemeye karşılık 14,4 milyar lira, şubat ayındaki 16,4 milyarlık ödemeye karşılık 14 milyar lira ve marttaki 13,8 milyarlık ödemeye karşılık 12 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.  Ocaktaki ödemenin 14,9 milyar lirası piyasaya, 2,9 milyar lirası da kamuya yapılacak ödemelerden oluşacak.  Şubat ayındaki iç borç ödemesinin 13,1 milyar lirası piyasaya, 3,3 milyar lirası da kamuya yapılacak. Marttaki 13,8 milyar liralık ödemenin ise 13,6 milyar lirası piyasa, 194 milyon lirası da kamu ödemelerinden oluşacak.

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