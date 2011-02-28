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Ekonomi

HAZİNE 3 AYDA 31,6 MİLYAR LİRA ÖDEYECEK ANKARA (A.A)

28 Şubat 2011 19:44

-HAZİNE 3 AYDA 31,6 MİLYAR LİRA ÖDEYECEK ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Hazine, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 31,6 milyar lira ödeme yapacak. Aynı dönemde borçlanma tutarı da 21,5 milyar lira olacak. Hazine Müsteşarlığının Mart-Mayıs 2011 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, ödemelerin 27,8 milyar lirası iç borç servisinden, 3,7 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak.      Hazine bu dönemde 21,5 milyar lira borçlanacak. Bu tutarın tümü iç borçlanma yoluyla karşılanacak, dış borçlanma yoluna gidilmeyecek.      Hazine, Mart ayında 3, Nisan ayında 3 ve Mayıs ayında 4 tane Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek. 

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