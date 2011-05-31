-HAZİNE 28,1 MİLYAR LİRA İÇ BORÇ ÖDEYECEK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Hazine, önümüzdeki 3 aylık dönemde toplam 28,1 milyar lira iç borç geri ödemesi yapacak. Bu süreçte 21,1 milyar lira iç borçlanmaya gidilecek. Hazine, Haziran-Ağustos 2011 İç Borçlanma Stratejisini açıkladı. Stratejiye göre, Hazine, Haziran ayında 4 milyar 455 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 453 milyon lirası kamuya olmak üzere toplam 5 milyar 908 milyon lira iç borç ödeyecek. Bu ödemelerin 7 milyon lirası döviz cinsinden olacak. Gelecek ay yapılacak geri ödemelerin 4,7 milyar lirası anapara, 1,2 milyar lirasını faiz oluşturacak. Hazine, Haziranda 1,8 milyar lirası anapara olmak üzere, 2,1 milyar liralık dış borç servisi de gerçekleştirecek. Böylece, Hazine'nin Haziran ayındaki toplam borç geri ödemesi 8 milyar lirayı bulacak. Hazine'nin haziran ayındaki iç borçlanma tutarı da 4,4 milyar lira olacak. Bunun 2,9 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 1,5 milyar lirası da kamuya satışlar yoluyla yapılacak. Gelecek ay 1,1 milyar lira dış borçlanma gerçekleştirilecek. -TEMMUZ- Hazine, Temmuz ayında ise 6 milyar 379 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 79 milyon lirası kamuya olmak üzere toplam 7 milyar 458 milyon lira iç borç ödemesinde bulunacak. Bunun da 819 milyon lirası döviz cinsinden yapılacak. Toplam iç borç ödemelerinin 4,8 milyar lirası anapara, 2,7 milyar lirası faizden oluşacak. Hazine'nin Temmuz ayında 1 milyar lira dış borç ödemesi yapacağı da hesaba katıldığında, toplam geri ödeme tutarı 8,5 milyar liraya ulaşacak. İç borçlanma tutarı da Temmuz ayında 5,6 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 4,5 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 1,1 milyar lirası da kamuya satışlarla yapılacak. Temmuz ve Ağustos ayları için dış borçlanma ise öngörülmedi. -AĞUSTOS- Ağustos ayı için hesaplanan iç borçlanma tutarı ise 11,1 milyar lira oldu. Bunun 9,9 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 1,2 milyar lirası da kamuya satışlar üzerinden gerçekleştirilecek. Sözkonusu ayda iç borç ödemesi, 14 milyar 683 milyon lira olacak. Geri ödemenin, 13 milyar 480 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 203 milyon lirası kamuya yapılacak. Geri ödemenin yalnız 9 milyon lirası döviz cinsinden olacak. Ağustos'ta 1,8 milyar lira dış borç servisi yapılacak. Bunun da 1,4 milyar lirası ana para, 400 milyon lirasını faiz meydana getirecek. -AĞUSTOSTA 10 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİ YAPILACAK- Öte yandan Hazine, Haziranda 2, Temmuzda 2 ve Ağustosta 4 tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine, 7 Haziran'da yapılacak ihalede 21 ay vadeli TL cinsi iskontolu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı gün 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili satacak olan Hazine, Temmuz ayında da 22 ay vadeli iskontolu devlet tahvili ile 3 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yapacak. Hazine Ağustos ayı başında 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TL cinsinden TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Sözkonusu ayda, 3 tahvil ihalesi daha yapılacak.