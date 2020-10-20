Hazine 270 milyar TL daha borçlanacak

Hazine seneye 270.8 milyar TL daha borçlanacak. Kamu bankalarına da 54.1 milyar TLlık borçlanma senedi verilecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hükümet önümüzdeki yıl, devleti 270 milyar 847 milyon TL daha borçlandırmak için Meclis'ten yetki istedi. Meclis'e sunulan 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile talep edilen yeni borçlanma yetkisinin 246 milyar 225 milyon TL'sİ bütçe açıklarının finansmanında kullanılacak. Bu para yetmezse 24.6 milyar TL'lik daha borç alınacak.

2021 yılı bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl genel bütçeye dahil kamu idarelerine 1 trilyon 328 milyar TL harcama yapılacak ve bu harcamanın 1 trilyon 82 milyar TL'si genel bütçe gelirlerinden karşılanacak. Arada kalan ve aynı zamanda bütçe açığını ifade eden 246 milyar 225 milyon TL piyasadan yapılacak borçlanmayla finanse edecek.

Öngörülen giderlerin daha fazla artması veya gelir hedeflerinin tutmaması halinde borçlanılacak tutarın yüzde 5'i kadar, yani 12 milyar 311 milyon TL ilave borç alınacak. Bu ek borçlanma da yetmezse Cumhurbaşkanı yetkisiyle 12 milyar 311 milyon TL'lik ikinci ek borçlanmaya daha gidilecek. Hükümet bu yıl bütçe açığı dışında yüzde 5+5'lik iki borçlanma yetkisini de kullanmış, bu para da yetmeyince yüzde 5+5'lik yetkiyi iki katına çıkarmak için Meclis'e teklif sunmuştu.