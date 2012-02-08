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Ekonomi

Hazine, 26,3 milyar lira nakit gelir elde etti ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 20:15

-Hazine, 26,3 milyar lira nakit gelir elde etti ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Hazine, Ocak ayında 26 milyar 323 milyon lira nakit gelir elde ederken, 26 milyar 449 milyon lira harcama yaptı.  Hazine Müsteşarlığı, Ocak ayına ilişkin Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmelerini açıkladı.  Buna göre, bu yılın Ocak ayında Hazine'nin nakit gelirleri 26 milyar 323 milyon lira, nakit giderleri 26 milyar 449 milyon lira oldu. Hazine'nin nakit dengesi Ocakta 348 milyon lira oldu.  Ocakta faiz dışı giderler 21 milyar 333 milyon lira, faiz giderleri ise 5 milyar 116 milyon lira olurken, faiz dışı denge 4 milyar 990 milyon lira olarak gerçekleşti.  Geçen ay devir-garantili borç geri dönüşleri 105 milyon lira oldu. Kur farklarından kaynaklanan 466 milyon liralık azalış gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı 4 milyar 72 milyon lira açık verdi. 

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