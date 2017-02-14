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Ekonomi

Hazine 2,4 milyar lira borçlandı

Müsteşarlık bugün, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenledi

14 Şubat 2017 18:28

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya toplam 2 milyar 440,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 9 yıl (3283 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10,58, bileşik faiz yüzde 10,86 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 369,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 183 milyon lira, net satış 1 milyar 244,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 585,8 milyon liralık teklifin 585,7 milyon lirasının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 771 milyon lira teklif geldi ve net 609,6 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 2 milyar 440,1 milyon lira borçlandı.

 

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