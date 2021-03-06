Hazine, 2021 yılının ilk iki ayında 32,5 milyar TL faiz ödemesi yaptı

Hazine 2021 yılının ilk iki ayında toplam 32.5 milyar TL faiz ödemesi yaptı. 2021 senesi, 2005 yılından bu yana ocak ve şubat ayları sonu itibarıyla en yüksek faiz ödemesi yapılan yıl oldu.

2021 yılı şubat ayı nakit gerçekleşmeleri verilerine göre Hazine’nin faiz ödemeleri şubat ayında, 21.1 milyar TL ile rekor seviyeye çıktığı 2021 yılı Ocak ayına göre azalarak 11.3 milyar TL seviyesine indi. Ancak 2021 yılının ilk 2 ayında toplam 32.5 milyar TL faiz ödemesi yapıldı. Bu rakam ile 2021, 2005 yılından bu yana ocak ve şubat ayları sonu itibarıyla en yüksek faiz ödemesi yapılan yıl oldu.

2020 yılının ilk iki ayı sonunda 20.4 milyar TL, 2019 yılının aynı döneminde ise toplam 21.3 milyar TL faiz ödemesi yapılmıştı.

2020 yılında net borçlanma 240,8 milyar TL

Sözcü gazetesinin haberine göre; Şubat 2020’de 8.7 milyar TL açık veren Hazine, Şubat 2021’de 3.4 milyar TL açık verdi. Hazine 2021 yılının Ocak ayında ise 26.1 milyar TL açık vermişti.

Şubat 2021’de Hazine’nin gelirleri 91.4 milyar TL’den 98.3 milyar TL’ye yükselirken, giderleri de 117.6 milyar TL’den 101.7 milyar TL’ye düştü.

Hazine şubat ayında 18.2 milyar TL net borçlanmaya gitti. 2020 yılının Şubat ayında net borçlanma 41.8 milyar TL olmuştu. İlk iki ayın sonunda oluşan net borçlanma ise 50.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk iki ayında bu rakam 47.1 milyar TL olmuştu.

2020'deki toplam net borçlanma ise 240,8 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine 2020 yılını toplam 181,9 milyar TL nakit açığıyla kapatmıştı.