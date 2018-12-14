Hazine 2019 yılının "Piyasa Yapıcıları"nı açıkladı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının \"Piyasa Yapıcıları\"nı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı\'nın açıklamasında şöyle denildi:

\"Bilindiği üzere, Piyasa Yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak - Aralık 2019 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler 28 Kasım 2018 tarihli Basın Duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştur.

\"Piyasa Yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen \'Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi\'nin 11’inci ve 13‘üncü maddeleri gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak - Aralık 2019 döneminde Piyasa Yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankalar alfabetik sırayla aşağıda yer almaktadır:\"

1 - Akbank T.A.Ş.

2 - Denizbank A.Ş.

3 - HSBC Bank A.Ş.

4 - ING Bank A.Ş.

5 - QNB Finansbank A.Ş.

6 - Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

7 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

8 - T. Garanti Bankası A.Ş.

9 - T. Halk Bankası A.Ş.

10 - T. İş Bankası A.Ş.

11 - T. Vakıflar Bankası T.A.O.

12 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

