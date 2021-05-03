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Ekonomi

Hazine, 2 yıllık tahvilde 1,32 milyar TL borçlandı

03 Mayıs 2021 17:58

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli tahvilde toplam 1,32 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı. İlgili tahvilin ihraç ihalesinde bileşik faiz yüzde 18,11 olarak kaydedildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 3,04 milyar TL’lik teklife karşılık 968,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 18,11 oldu. İhalesi öncesi ise piyasa yapıcıların 551 milyon TL’lik teklifine karşılık 350 milyon TL satış yaptı. Hazine aynı tahvilde kamuya satış yapmadı.

 

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığıtahvilvadeborçlanma
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