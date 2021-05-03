Hazine, 2 yıllık tahvilde 1,32 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli tahvilde toplam 1,32 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı. İlgili tahvilin ihraç ihalesinde bileşik faiz yüzde 18,11 olarak kaydedildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 3,04 milyar TL’lik teklife karşılık 968,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 18,11 oldu. İhalesi öncesi ise piyasa yapıcıların 551 milyon TL’lik teklifine karşılık 350 milyon TL satış yaptı. Hazine aynı tahvilde kamuya satış yapmadı.