Hazard'dan Real Madrid itirafı: Çocukluğumdan bu yana...

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, yönetimin sözleşme uzatma teklifini reddetmesine açıklık getirdi. Aklının hala İspanyol devi Real Madrid'de olduğunu kabul eden Hazard, çocukluğundan bu yana Madrid ekibinin formasını giymeyi hayal ettiğini söyledi.

Eden Hazard, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından, Chelsea'den ayrılma vaktinin gelmiş olabileceğini söylemişti ancak Real Madrid kendisiyle ilgilenmesine karşın, kulübünde kalmaya karar vermişti. Chelsea yönetiminin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Hazard, aklının hala Madrid'de olduğunu itiraf etti.

Kimseye yalan söylemek istemediğini dile getiren Hazard, "Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Çocukluğumdan bu yana Real forması giymenin hayalini kuruyorum. Ancak bugünlere gelmemi sağlayan kulübün Chelsea olduğunu da çok iyi biliyorum. Bu nedenle geleceğim konusunda çok kararsızım. Bazen sabahları uyandığımda gitmek istiyorum. Bazen de kalmak. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum ama geleceğimi yönetimle kısa süre içinde konuşacağım" dedi.

Sezona çok iyi başlayan Hazard, kaydettiği 7 golle Premier Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor. Yıldız oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi, gelecek sezonun sonunda bitecek.