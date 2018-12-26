T24 LogoT24 Logo
Spor

Hazard'dan Kovacic'e: Real Madrid nasıldı?

Belçikalı oyuncu bu sezon Chelsea forması ile 21 maça çıkıp 10 gol atıp 9 da asist yaptı

26 Aralık 2018 21:33

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen fakat uzun bir süredir ismi İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılan Eden Hazard, İspanyol ekibinde oynama ihtimalini değerlendiriyor.

Sezon başında Real Madrid'den ayrılarak kiralık olarak Chelsea'nin yolunu tutan Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, Hazard'ın kendisine Real Madrid'i sorduğunu açıkladı.

Kovacic, "Bana Real Madrid'in nasıl olduğuna dair sorular sordu ama şu anda tamamen Chelsea'ye konsantre olduk ve sezonu olabilecek en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun İtalya Serie A ekibi Juventus'a transferinden sonra kadrosuna hangi yıldızları katacağı merakla beklenen Real Madrid'in ismi sürekli olarak Hazard ile anılıyordu.

Belçikalı oyuncu bu sezon Chelsea forması ile 21 maça çıkıp 10 gol atıp 9 da asist yaptı.

ETİKETLER

İngilterePremier LigChelseaİspanyaLa LigaReal MadridEden HazardBelçikalıyıldızMateo KovacictransferCristiano RonaldoJuventus
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24