Hazard'dan Kovacic'e: Real Madrid nasıldı?

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen fakat uzun bir süredir ismi İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılan Eden Hazard, İspanyol ekibinde oynama ihtimalini değerlendiriyor.

Sezon başında Real Madrid'den ayrılarak kiralık olarak Chelsea'nin yolunu tutan Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, Hazard'ın kendisine Real Madrid'i sorduğunu açıkladı.

Kovacic, "Bana Real Madrid'in nasıl olduğuna dair sorular sordu ama şu anda tamamen Chelsea'ye konsantre olduk ve sezonu olabilecek en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun İtalya Serie A ekibi Juventus'a transferinden sonra kadrosuna hangi yıldızları katacağı merakla beklenen Real Madrid'in ismi sürekli olarak Hazard ile anılıyordu.

Belçikalı oyuncu bu sezon Chelsea forması ile 21 maça çıkıp 10 gol atıp 9 da asist yaptı.