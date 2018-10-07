Hazard, Chelsea'yi taşımaya devam ediyor

İngiltere Premier League'in 8. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İngiltere Premier League'e aynı puanda liderliği paylaşarak giren Liverpool ile Manchester City'nin karşılaşacağı haftada Southampton'a konuk olan Chelsea, bu deplasmandan Eden Hazard'ın üstün oyunu ile kazanarak döndü.

30. dakikada Southampton'ın çıkarken kaybettiği topta Ross Barkley'in ara pasında rakip ağları sarsan Eden Hazard, Chelsea'nin soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

57. dakikada yapılan serbest vuruş organizasyonunda Oliver Giroud'nun kafayla indirdiği topu tamamlayan Barkley farkı ikiye çıkarırken, 90. dakikada Hazard'ın rakibini geçip ara pasını attığı Alvaro Morata skoru belirledi: 0-3

Bu sonuçla ligde 8. maçında 6. galibiyetini alan Chelsea, 20 puanla maç fazlasıyla zirveye oturdu. Manchester City ve Liverpool'un ise 19'ar puanı bulunuyor. Tek galibiyeti olan Southampton da 5 puanda kaldı.