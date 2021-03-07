Hazal Kaya, Sağlık Bakanı Koca'ya sitem etti: Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sitem etti. Kaya, "Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" ifadelerini kullandı.

SMA Tip 1 hastası Ayaz, belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamadı. Tedavisi yetersiz kalan Ayaz bebek, yaşamını yitirdi. Hazal Kaya ise Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi.

Kaya paylaşımında, "Ücretsiz sağladığınızı söylediğiniz ilaçları bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak sağlıyorsunuz. İlacı alamayan bebekler ölüyor... Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" dedi.