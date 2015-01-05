T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hazal Kaya ile aynı dizide oynayacaksın' diye dolandırıldı

Oyuncu Hazal Kaya'nın adını kullanıp, 'aynı dizide rol alacaksınız' denilerek Facebook üzerinden dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

05 Ocak 2015 00:03

"Hazal Kaya'yla aynı dizide oynayacaksınız" diyerek bölüm başına 1400 TL para önerilen ve senaryo gönderilen insanlardan 200 TL dolandıran Alican K.'nın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Habertürk'ün haberine göre, telefon ve internet üzerinden vatandaşları ağına düşüren dolandırıcıların yeni yöntemi küçük meblağlarla insanları kandırarak sürümden kazanmak oldu.

'Hediye kazandınız, araba kazandınız, kargonuz var' gibi mesajlarla irtibat kuran dolandırıcıların son kurbanı İzmir'de yaşayan 22 yaşındaki Melisa Y. oldu.

Melisa Y.'yle Facebook'tan iletişime kuran kişiler İstanbul 'da yeni bir dizi çekileceğini, oyuncu Hazal Kaya ile çalıştıklarını kendisine de bu dizide rol verebileceklerini söyledi.

 

Şikayet üzerine yakalandı

 

Hatta genç kıza bölüm başına 1400 TL alacağı vaadinde de bulunuldu. Melisa Y.'ye mail yoluyla dizi senaryosu bile gönderen 3 kişilik dolandırıcılık şebekesi, işlemler için genç kızdan İzmir'de verilen hesap numarasına 200 lira yatırmasını istedi. Parayı yatırdıktan sonra bir süre geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmayınca dolandırıldığını anlayan Melisa Y.'nin şikâyeti üzerine şüphelilerden biri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davada hesaptan parayı çektiği belirlenen Alican K. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istenirken, yakalanamayan Begüm Ö. ve Özkan K. hakkındaki dosyalar ayrıldı.

ETİKETLER

hazal kayadizidolandırıcıfacebook

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24