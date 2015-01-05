'Hazal Kaya ile aynı dizide oynayacaksın' diye dolandırıldı

"Hazal Kaya'yla aynı dizide oynayacaksınız" diyerek bölüm başına 1400 TL para önerilen ve senaryo gönderilen insanlardan 200 TL dolandıran Alican K.'nın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Habertürk'ün haberine göre, telefon ve internet üzerinden vatandaşları ağına düşüren dolandırıcıların yeni yöntemi küçük meblağlarla insanları kandırarak sürümden kazanmak oldu.

'Hediye kazandınız, araba kazandınız, kargonuz var' gibi mesajlarla irtibat kuran dolandırıcıların son kurbanı İzmir'de yaşayan 22 yaşındaki Melisa Y. oldu.



Melisa Y.'yle Facebook'tan iletişime kuran kişiler İstanbul 'da yeni bir dizi çekileceğini, oyuncu Hazal Kaya ile çalıştıklarını kendisine de bu dizide rol verebileceklerini söyledi.

Şikayet üzerine yakalandı

Hatta genç kıza bölüm başına 1400 TL alacağı vaadinde de bulunuldu. Melisa Y.'ye mail yoluyla dizi senaryosu bile gönderen 3 kişilik dolandırıcılık şebekesi, işlemler için genç kızdan İzmir'de verilen hesap numarasına 200 lira yatırmasını istedi. Parayı yatırdıktan sonra bir süre geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmayınca dolandırıldığını anlayan Melisa Y.'nin şikâyeti üzerine şüphelilerden biri yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davada hesaptan parayı çektiği belirlenen Alican K. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istenirken, yakalanamayan Begüm Ö. ve Özkan K. hakkındaki dosyalar ayrıldı.