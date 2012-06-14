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Hayyam Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İş adamı Hayyam Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

14 Haziran 2012 23:14

Münevver Karabulut’un öldürülmesi davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Hayyam Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dava dosyasını inceleyen Bakırköy infaz savcılığının, yargılama kapsamında 3 yıl hapis cezası verilen ve bu cezası Yargıtay’ca onanan iş adamı Hayyam Garipoğlu’na 21 Mayıs’ta çağrı kağıdı gönderdiği öğrenildi.
 
Çağrı kağıdına tebliğ tarihinden sonraki 10 gün içinde cevap vermediği için Hayyam Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
 
Ayrıca davanın sanıklarından olan ve 3’er yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu hakkında 17 Mayıs’ta, diğer sanıklar Habib Kurt, Ahmet Batur Zeki ve Mehmet Karakayalı hakkında da 18 Mayıs’ta savcılık tarafından çağrı kağıdı çıkartıldığı kaydedildi.
 
Diğer sanıklar hakkında da çağrı kağıdı ulaştıktan sonra 10 gün içinde teslim olmamaları durumunda yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

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