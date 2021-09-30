Hayy Kitap'ın sahibi Tevfik Rauf Baysal, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Baysal'ın Koronavirüs aşısı olmadığı öne sürüldü. Aşı karşıtı Hayy Kitap yazarları üzerinden, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz da Baysal'ın vefatının ardından, "Rauf Baysal tanıdığım en ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Hayy Kitap ile yayıncılığa yeni bir seviye getirdi. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb'im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin." açıklamasında bulundu.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu da "Kuşadası'ndan komşumuz, İzmir Atatürk Lisesi'nde öğretmenim Haluk Baysal'ın oğlu sevgili arkadaşımız Rauf Baysal'ı kaybettik. Onu sıcak gülümsemesi ile hatırlayacağız. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yazar Leyla İpekçi ise "Ah Rauf Baysal, 1990'lardan beri gazetecilik yıllarımdan yayıncılık yıllarıma, yazarlıktan editörlüğe, yaz ramazanlarında nice sofralara, atalar tohumu organik tarım kimsenin derdi değilken Buğday Derneğinde toplantıdan toplantıya... Birlikte kitaplar da yaptık. Mekanın cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Tevfik Rauf Baysal'ın cenazesi bugün 15.00'te Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Aşı olmadığı öne sürüldü

Sosyal medyada Sağlık Bakanlığı'na aşı karşıtı hekimlerden etkilendiği ve aşı olmadığı belirtilen Baysal'ın ölümüyle ilgili tepkiler geldi.

Yayınevinin aşı karşıtlığı ile de bilinen yazarı Ümit Aktaş da Rauf Baysal'ın ölümüne ilişkin paylaşım yaptı. Aktaş, "biz seninle kitapları değil, bir davayı da paylaştık" dedi.

Twitter'da yayınevinin aşı karşıtı kitapları üzerinden gelen tepkiler şöyle: