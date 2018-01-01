'Hayvansever savcı' yılın ilk gününde sokak hayvanlarını besledi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yeni yılın ilk gününde, sokak hayvanlarını besledi. \'Hayvansever savcı\' olarak bilinen Kaya, “Hayvanlar, bizim sevimli can dostlarımızdır. Bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Dünya, bizim olduğu kadar onların da evi. Yeni yıla can dostlarımla girmekten mutluyum\" dedi.

Bursa Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, makam odasının penceresine yuva yapan kumruları ve evinde 2 kedi beslemesi dolayısıyla çevresinde \'hayvansever savcı\' olarak tanınıyor. Savcı Kaya, yılın ilk gününde, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki hayvan barınağına tüm ihtiyaçlarını karşıladığı sokak hayvanlarını görmeye geldi. Kaya, barınaktaki görevliye mamaları teslim edip, daha sonra kedi ve köpekleri elleriyle besledi.

Hayvanları korumak ve sevmek gerektiğini vurgulayan savcı Kaya, “Hayat, sadece insanlar için var olsaydı Nuh’un gemisinde hayvanların ne işi vardı? Sokak hayvanları, kış aylarında yiyecek ve barınak bulma sıkıntısı yaşamaktadır. Bu nedenle sokak hayvanları için daha duyarlı olalım. Kışın sokak hayvanlarına yardım edelim. Uygun yerlere mamalar, ev yemekleri ve su koyarak, günlük yaşantılarını kolaylaştıralım. Kış aylarında sular donuyor. Kuşlar, kediler ve köpekler su ve yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Sessiz dostlarımız için kapımıza bir kap su, biraz yemek artığı bırakalım. Cam kenarlarına ekmek kırıntıları, küçük bir kapta su bırakalım” diye konuştu.



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