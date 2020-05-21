Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü; "Çöplüğe köpek cesetleri atanlar Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli"

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe köpek cesetlerinin Büyükşehir Belediyesine ait katı atık tesisine bırakıldığını söylerken Denizli Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Simge Aydoğan ise görüntülerin eski olmadığını ve pandemi sürecinde bazı noktalardaki köpek sayısının azaldığını öne sürdü.

“Sorumlular hesap versin"

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte de hayvanların ölümüne neden olduğunu ileri süren Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Gökçe; “Daha önce de olmuştu. Katı atık tesisine araç girişi olmadığı için oraya atıyorlar. Daha sonra hayvanların üzerine çöpleri ve molozları döküyorlar. Görüntülerdeki araç hayvan barınağına ait oradaki kişiler de barınak personeli. Sorumluları bulunup derhal cezalandırılmalı” diye konuştu.

"Görüntülerdeki kişileri tanıyoruz"

Denizli Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Simga Aydoğan ise; “Görüntülerin Denizli'de çekildiğinden eminiz. Çünkü personeli tanıyoruz. Biz yıllardır bunun peşindeyiz. Birkaç ay önce bir hayvansever bize ulaşmış ve köpek cesetlerini çöplüğe attıklarını söylemişti. Bu tür şeyler olduğunu yıllardır biliyorduk. Zaman zaman dile de getiriyorduk” dedi.

“Köpekler üçer, beşer azalıyor"

Aydoğan sahada besleme yaparken köpeklerin sayısının azaldığını fark ettiklerini belirterek “Düzenli besleme yapan arkadaşlarımız var. Özellikle eski barınak, çöplük, asfalt şantiyesi gibi şehrin kenar bölgelerine giden gruplarımız var. Onlar sürekli köpeklerin üçer beşer azaldığını belirledi. İnanılmaz şikayetler geldi. Besleme yapan arkadaşlar 700'e yakın köpeğin azaldığını söylüyorlar. Hayvan barınağında klinik çalışmıyor. Yaralılara bakılmıyor, kısırlaştırma yapılmıyor ve sokaktan köpek toplanmıyor” ifadelerini kullandı.