Hayvanseverlerden Erdoğan'a 'veto' çağrısı: Maddelerin hepsinin ucu açık; hiçbir hayvan koruma altında değil

Hayvan hakları savunucuları, TBMM’de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nun mevcut haliyle hayvanları korumayacağını belirterek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a veto çağrısında bulundu. Hayvansever Berkan Koray Yıldırım, Erdoğan’a 2023 seçimlerini anımsatarak “Bir kişinin, yüz kişinin oyu değil. Milyonlarca hayvan severin oyu söz konusu” dedi. Başka bir hayvansever ise "Maddelerin hepsinin ucu açık. Hiçbir hayvan koruma altında değil. " açıklamasını yaptı.

Hayvan hakları savunucuları, TBMM’de kabul edilen ve onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde bekleyen Hayvanları Koruma Kanunu’nu Ankara Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde protesto ettiler. Protesto eyleminde bazı çocukların "Tayyip dede bizi duy" dövizi taşıması dikkat çekti.

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"Hayvana rıza mı sorulacak"

Hayvan haklarını savunan birçok derneğin ortaklaşa düzenlediği eylemde konuşan Berkan Koray Yıldırım, Meclis’ten geçen kanunla hayvanların korunmadığını söyledi. Kanunun hayvana tecavüzü ‘hayvanlarla cinsel ilişki’ olarak tanımladığını anımsatan Yıldırım, “Bu maddenin ‘hayvana tecavüz’ olarak geçmesi gerekiyor ki karşısındaki kişi ağır ceza alabilsin. ‘Hayvanla cinsel ilişki’ dediğimiz zaman, o hayvana rızasının olup olmadığının sorulması gerekiyor” dedi.

Kanunun adına da itiraz ettiklerini belirten Yıldırım, “Hayvan Hakları olarak bile geçirmekten çekindiler. Hayvanları Koruma Kanunu olarak geçirildi bu yasa” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a veto çağrısı yapan Yıldırım, aksi halde AKP’nin milyonlarca hayvanseverin oy kullanacağı 2023 seçimlerinde olumsuz etkileneceğini savundu. Yıldırım, “Bir kişinin, yüz kişinin oyu değil milyonlarca hayvanseverin oyu söz konusu” dedi.

"Hayvanları koruyacak yasa çıkarılmadı"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki komisyona hayvanseverleri de katma çağrısına karşın kendilerinden görüş alınmadığını kaydederek, “Hiçbir derneğin temsilcilerinin onayladığı yasa Meclis’ten geçmedi. AK Partili vekiller tarafından hayvanları koruyabilecek bir yasa çıkarılmadı” şeklinde konuştu.

"Maddelerin ucu açık"

Hayvansever Dilek Akbay ise yasanın taleplerini karşılamadığını ve hayvan katliamlarının devam edeceğini vurgulayarak, “Yasada sadece oynama var. Maddelerin hepsinin ucu açık. Hiçbir hayvan koruma altında değil. Yani gördüğünüz gibi (katledilen hayvanların fotoğraflarını göstererek) bunların hepsi devam etmekte” dedi. Akbay, Erdoğan’a seslenerek, “Lütfen yasayı veto etsin, lütfen artık onların hakkını savunsun” diye konuştu.

Yıllardır hayvanlarla yaşadığını dile getiren hayvansever Nuriye Tütün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenirken gözyaşlarını tutamadı. Hayvanlar öldürüldükçe vicdan azabı çektiklerini vurgulan Tütün, Erdoğan’dan taleplerini şöyle açıkladı:

“Sayın Cumhurbaşkanım, vicdanını eline koy. Bu yasayı veto et. Bu yasayı tekrar ele alın. Ne olursunuz sesimizi duyun. Ne olursunuz kurtarın bu hayvanları Cumhurbaşkanım. Size yalvarıyorum ya. Ben öldüm bu hayvanlara. Gecem, gündüzüm yok. Ben 6 senedir, sokakta yaşıyorum. Gittim bu hayvanlar için dağdan, taştan ev buldum. Bir Allah’ım var, bir de sen varsın. Bu hayvanlarını eline al Sayın Cumhurbaşkanım, bu kadar insanın sesini duy.”

"Yasa veto edilmezse eylemler devam eder"

Hayvansever Fatime Aydoğan da “Gerçek anlamda bütün canlarımızın yaşam haklarının, bütün haklarının savunulduğu bir yasa istiyoruz. Bu yasayı kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın veto etmesini rica ediyoruz” dedi. Aydoğan, Erdoğan yasayı veto etmezse eylem yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Hayvanseverler şikayetçi olamayacak"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğba Gürsoy, yasanın basın ve Meclis’teki vekiller tarafından altın tepsiyle sunulduğunu ve güzelmiş gibi gösterildiğini belirterek, “Barolar, STK’lar, yerel hayvan koruma gönüllüleri, hayvana tecavüz vakasında, hayvanın bacakları kesildiğinde, yakıldığında, öldürüldüğünde şikayetçi olamayacak. Tarım Bakanlığı’nın ekibi bütün Türkiye’deki hak ihlallerine yetişmeye yetmez. STK’lar bunun için var. Hak ehliyetimizin elimizden aldığı bir yasa Anayasa’ya aykırı. Bu haliyle onaylanırsa uluslararası platformlar da dahil dava açmak zorunda kalacağız” diye konuştu. Avukat cüppesini giyerek protestoya katılan Gürsoy, söz konusu yasanın suçları cezasız bırakacak bir uygulama olduğunu kaydederek, bu yasayla olası davalarda delillerin üstünü kapatmanın daha kolay hale geldiğini söyledi.

"Yüzümüze baka baka"

Hayvanseverler adına konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtır, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel ve Komisyon Üyesi AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ı eleştirerek şunları söyledi:

“Yüzüme baka baka. Hayvanları nasıl yok ettireceklerini, hayvanlar üzerinden firmalara nasıl para kazandıracaklarını anlatıyorlar. Karşımızda devletin milletvekili var. İyi niyetli olsalardı kanunu doğrudan Türk Ceza Kanunu’na koyarlar, belediyelere idari yaptırım uygularlardı. Fakat bu yapılmadı.”

"Can satılır mı?"

“Yalan rüzgarı halinde bize tuzaklarla dolu bir kanun getiriyorlar. Ben onların Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verdiklerini görüyorum. Çıkıp basına da yanlış bilgi veriyorlar. Yok hayvan mal kapsamından çıkarıldı, can kapsamına alındı. Hangi mal kapsamı kardeşim, can satılır mı?”

Çıtır, 1.389 belediyenin 1.200’ünde hayvanlar için bakım evi olmadığını ancak AKP’li vekillerin kendilerine “1 yılda 1 milyon kısırlaştırma yapacağız” dediğini aktardı. Çıtır, belediyelerin derme çatma odalarda hayvan kısırlaştıracağını söyledi.