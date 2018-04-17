Hayvanseverlerden barınaktaki köpeklerin durumuna tepki

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde köpeklere olumsuz şartlarda bakılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

İpsala Belediyesi\'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakılan köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. İlçeye 2 kilometre mesafede kurulan ve yaklaşık 30 köpeğin bulunduğu barınaktaki hayvanlar olumsuz şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Hayvanseverler, birçoğu yaşlı ve hasta olan köpeklere gerekli bakımın yapılmadığını iddia ederek, barınma evinde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, hayvanların daha hijyenik bir ortamda tutulmalarını ve hastalıklı köpeklerle sağlıklı köpeklerin ayrı yerlerde bakılmalarını istedi.

İpsala Belediye Başkanı Ak Parti\'li Mehmet Kerman, barınaktaki köpeklerin birçoğunun hasta ve yaşlı olduğunu belirterek, gerekli mama desteğini verdiklerini söyledi. Kerman, yeni bir barınak kurmak için de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



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