Hayvansever savcı: Hayvanlar mal değil candır

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, son günlerde hayvanlara uygulanan şiddeti gördükçe yüreğinin sızladığını belirterek, \"Hayvanlar mal değil, candır\" dedi.

Evinde 2 kedisi olan, sokakta da birçok kediye mama alıp, besleyen Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, Erzincan ve Ankara\'da sokak hayvanlarına yapılan eziyeti izlediğini ve kahrolduğunu söyledi. Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Savcı Kaya, \"Hayvanlar mal değil, candır. Onların da insanlar gibi birer canlı olduğu unutulmamalı. Dünyada onların da yaşamaya hakları var. Hayvanlara sahip çıkılması gerekir\" ifadelerini kullandı. Sürücülere de seslenen Kaya, trafikte seyir halindeyken bir hayvana çarpıldığında, olay yerinin terk edilmemesi gerektiğini belirterek, \"O canı mutlaka tedavi ettirin. Trafikte bir hayvana çarpan bir sürücü o canlıya gereken yardımı ve masrafı yapıp, karşılığını trafik sigorta şirketinden alabilmelidir\" diye konuştu. Kaya, şunları kaydetti:

\"Hayvanları Koruma Kanunu, \'Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır\' der. Aynı kanun, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeleri de belirler. Kanunun 21. maddesi \'Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir\' der.\"

Evinde iki kedi beslediğini belirten Savcı Özgür Katip Kaya, İstanbul Fındıkzade Kızılelma Caddesi\'nde insanlarla iç içe yaşayan \'Minik\' isimli sokak kedisine bir temizlik görevlisinin fırçasıyla masaj yaptığı görüntüleri izlediğinde duygulandığını dile getirdi. İstanbul\'a gittiğinde \'Minik\'i elleriyle beslediğini söyleyen Kaya, \"Hayvan sevgisi bambaşka. Evimde beslediğim kedilerimle mutlu ve huzurlu oluyorum. Kış aylarında sokakta kalan hayvanlara birlikte sahip çıkalım\" dedi.



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