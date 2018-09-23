Hayvansever kadın, kedileriyle birlikte yangında can verdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'NIN İnegöl ilçesinde hayvansever Emine Aladağ (60), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangında, Aladağ\'ın beslediği bazı kediler de telef oldu.

İnegöl ilçesi Muratbey Mahallesi\'nde evinde 20 kadar kedi besleyen hayvansever Emine Aladağ\'ın yalnız yaşadığı iki katlı evinde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Aladağ\'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yangında, bazı kedilerin de telef olduğu belirlendi.

Emine Aladağ\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

İki katlı evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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