Hayvanların içme suyu rüzgar gülünden sağlanıyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam\'ın Ovayurt ve Apa mahallelerindeki meralara 2 rüzgar gülü inşa etti. Rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılan kaynak sularıyla büyükbaş ve küçükbaşların sulaması yapılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Acıpayam ilçesinin Ovayurt ve Apa mahallelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir yatırıma imza attı. Toplam 200 hayvansal işletmenin bulunduğu Ovayurt ve Apa mahallelerindeki üreticilerin isteği üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi, çayır meralarına hayvanların sulaması için rüzgar gülü inşa etti. Rüzgar gülleri yer altı sularının rüzgar enerjisiyle yer üstüne çıkarılarak hayvanların sulamasında kullanılmaya başlandı. Bölgede yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığına destek için kullanılmaz hale gelen eskilerinin yerine yeniden yapılan rüzgar güllerinin üreticilere büyük fayda sağladığı ifade edildi.



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