Hayvanları taşıyan kamyon kaza yaptı; polis kaçan maymunları arıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde polis, 100 kadar hayvan taşıyan bir kamyonun kaza yapmasının ardından kaçan dört maymunu arıyor.

Polis, Daily Item'a yaptığı açıklamada maymunları taşıyan kamyonun cuma akşamüstü saatlerinde Montour bölgesinde bir çöp arabasına çarptığını belirtti.

Polis memuru Andrea Pelachick, kamyonun hayvanları bir laboratuvara taşımakta olduğunu belirtti.

Yerel medya, dört maymunun kaçtığını ve polisin onları helikopterle aradığı belirtildi. Polis maymunlardan birinin ağaçta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.