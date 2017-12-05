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Hayvanları otlatmaya götüren çoban, ölü bulundu 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezde bulunan İçme köyünde, dün sabah koyunlarını otlatmaya götüren ve kendisinden bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Karabulut (54), ölü bulundu

05 Aralık 2017 20:51

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkezde bulunan İçme köyünde, dün sabah koyunlarını otlatmaya götüren ve kendisinden bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Karabulut (54), ölü bulundu.
Merkeze bağlı İçme köyünde çobanlık yapan 4 çocuk babası Ahmet Karabulut, dün saat 06.00 sıralarında, hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Köylüler, akşam Karabulut’un evinde, koyunların ise yerinde olmadığını fark edip, çobanla hayvanları aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarı değerlendiren jandarma, AFAD ekibiyle dün geceden itibaren Karabulut’u ve hayvanları yoğun sis altında aramaya başladı. Yapılan 36 saatlik arama sonucunda Karabulut, hayvanlarını otlattığı alanın uzağında ölü bulundu. Karabulut\'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından tespit edileceği belirtildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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