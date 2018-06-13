Hayvanları dövmesine müdahale eden eşini döven besici, tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, ahırdaki hayvanlara şiddet uygulamasına engel olmak isteyen eşini döverek hastanelik eden besici Cevat B., tutuklandı.

Atakum ilçesi Erikli Mahallesi\'nde önceki gece meydana gelen olayda, besici Cevat B., ahırda bulunan hayvanlarını sopayla dövmek istedi. Ayşe B. ise eşini engellemek için ahıra koştu. Çift arasında başlayan tartışma sırasında Cevat B., elindeki sopa ile eşine saldırdı. Aldığı darbeler sonucu Ayşe B. sol kolundan yaralandı. Ayşe B.\'nin feryatlarını duyan komşuların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından özel hastaneye kaldırılan Ayşe B.\'nin sol kolu ile el parmaklarının kırıldığı tespit edildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Cevat B., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Jandarmadaki ifadesi tamamlanan Cevat B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi\'ne gönderildi.



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